Formia. Esplosione in via Emanuele Filiberto. Ne dà notizia Radio Show Italia 103e5 in una breaking news.

Non si esclude che possa trattarsi di un atto intimidatorio. Danneggiata la serranda di ingresso di una frutteria di fronte alla scuola elementare De Amicis, il titolare – a quanto apprende RSI103e5 – sarebbe in regime di arresti domiciliari.

Nell’immagine, l’esercizio commerciale formiano danneggiato e “isolato” dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Seguono aggiornamenti.