Formia, esplosione ordigno frutteria. Taddeo:” massimo sostegno alle forze dell’ordine”

Alla luce dell’esplosione che ha danneggiato alle prime luci dell’alba la serranda di una frutteria in Via Emanuele Filiberto, nel quartiere di Mola, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha espresso piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine affinché individuino celermente i responsabili dell’accaduto. “Una azione deprecabile ed ignobile che condanniamo con estrema fermezza – ha affermato il sindaco – La Città è stata colpita da un episodio vergognoso che non ha alcuna comunanza, né attinenza, con i valori e con i principi della nostra comunità. Tali gesti di violenza e minaccia rischiano di destabilizzare il regolare vivere civile e compromettere il clima di sicurezza e di sereno confronto e di dialogo, da sempre presente nella nostra realtà. Per quanto sarà possibile il Comune offrirà massima collaborazione agli investigatori, confidando che gli autori di questo atto vile siano presto identificati dalle forze dell’ordine, a cui va il nostro pieno sostegno morale, lavorando ogni giorno in prima linea al servizio delle istituzioni e della cittadinanza”.