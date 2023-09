Formia, Festa dello Sport a Castellone

Il Comune di Formia indice ed organizza la “FESTA DELLO SPORT 2023”. La manifestazione è inserita nel progetto di rete con altri comuni della provincia di Latina ed è proiettata VERSO L’ANNO EUROPEO DELLO SPORT 2024 DELLA COMUNITÀ PONTINA. L’iniziativa, nel suo insieme, vuole essere un ulteriore contributo e veicolo promozionale in favore dello sport locale.

Nel redigere il programma si è scelto di dedicare ben due giornate in piazza per consentire alle associazioni di presentare le proprie attività in modo diretto con il pubblico. La terza giornata, lunedì 9 ottobre presso il borgo di Castellone, per promuovere lo sport nella scuola come strumento per la conoscenza del proprio territorio. E’ stata scelta come location, lo spazio principale sito al

centro della città, ad alta densità di presenze di pubblico nelle ore pomeridiane e serali, convenendo nell’allestimento del Villaggio Sportivo presso Piazza della Vittoria, ampliando lo spazio tecnico in Piazzale Aldo Moro, nelle due giornate in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre.