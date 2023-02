Formia festeggia il maresciallo maggiore in pensione Pasquale La Manna

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, nei giorni scorsi si è recato in visita dal maresciallo maggiore della Gdf in pensione, Pasquale La Manna, che l’11 febbraio scorso ha compiuto 97 anni. Al decano del Corpo della Gdf è stata consegnata, alla presenza di rappresentanti della locale sezione di Formia della Gdf, agli ex militari e al parroco don Carlo Lembo, una targa ricordo a dimostrazione dell’affetto e della gratitudine della città di Formia verso un uomo che, nei lunghi anni della sua onorata carriera iniziata a Pola, si è impegnato con estrema dedizione nel suo lavoro, ringraziandolo per il solerte servizio prestato a favore della comunità formiana e del territorio.