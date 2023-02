Formia, Giornate Ecologiche 2023

Domenica 5 febbraio primo appuntamento con le Giornate Ecologiche 2023, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Ufficio Ambiente del Comune di Formia, in accordo con la Frz, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. Un calendario a 360° che andrà a coprire l’intero territorio. Si partirà dalla zona di San Giulio-San Pietro (parcheggio Conad), per

arrivare all’ultimo appuntamento programmato il 10 dicembre al mercato nuovo di via Olivastro Spaventola.

All’interno sono state inserite Rio Fresco (12 marzo), Gianola-Santo Janni (16 aprile), il mercato nuovo di via Olivastro Spaventola (14 maggio), l’area prospiciente la Chiesa del Buon Pastore di Penitro (11 giugno), le frazioni collinari di Trivio-Maranola-Castellonorato (09 luglio), il Quadrivio sul Redentore (06 agosto), il Porticciolo Caposele sul litorale di Vindicio (10 settembre),

Acqualonga (08 ottobre) e Castellone (12 novembre). Un servizio efficace e utile a disposizione del cittadino, senza doversi recare direttamente al Centro comunale di raccolta dell’Enaoli.

“Ci auguriamo che questa iniziativa possa consolidare una sensibilità attenta a queste tematiche, al bene comune e alla corretta gestione – commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo – Raccogliere e conferire i rifiuti in maniera consapevole va a vantaggio della comunità e dell’ambiente prima di tutto fornendo un esempio di buone pratiche ai

giovani”.

Durante le “Giornate Ecologiche” (la fascia oraria è dalle ore 08.00 alle ore 12.00) sarà possibile conferire ingombranti (mobili, porte, scaffali, damigiane, carrozzine, oggetti in metallo, biciclette, plastiche dure); Raee (piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e monitor, computer, tablet, telefoni); olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, oltre che pile scariche, toner, farmaci scaduti.

Per conferire è necessario esibire il modulo TARI 2022.