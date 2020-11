Nuovo appuntamento con le “Giornate Ecologiche”.

Ieri mattina l’isola itinerante ha fatto tappa nel quartiere di Castellone, presso Sant’Eramo in Colle. Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Formia in collaborazione con gli operatori della Formia Rifiuti Zero, con la Protezione civile Ver Sud Pontino e i volontari delle associazioni “Fare Verde” e Comitato Civico “Mamurra”, sono intervenute 302 utenze, un numero considerevole, alle quali sono stati consegnati i sacchetti per l’organico.

Nelle quattro ore sono stati raccolti 194.5 litri di olio esausto, depositati 10 metri cubi di legno e 5 di ferro, 15 metri cubi di materiali ingombranti e 15 di R.A.E.E. (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer).