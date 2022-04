Formia, i ragazzi del Cicerone incontrano Sergio Nazzaro

Si è tenuto oggi, presso la palestra del Liceo ” M. T. Cicerone” di Formia, l’incontro con Sergio Nazzaro, autore di “Fort Alamo, La criminalità nigeriana e la tratta degli esseri umani” che racconta la prima grande inchiesta sulla criminalità organizzata nigeriana in Italia, lì dove tutto ha avuto inizio.

Nel reportage Nazzaro ricostruisce tutte le tappe di Restore Freedom: la prima indagine per mafia della criminalità nigeriana, un’operazione congiunta delle forze dell’ordine che ha svelato il potere, la brutalità e le ramificazioni della mafia nigeriana in Italia e in Europa.

Tutto questo accade a Castel Volturno, dove un manipolo di donne e uomini del commissariato di polizia fronteggia la tratta di esseri umani tra spaccio di droga, nuove realtà mafiose e sanguinose guerre di camorra.

Questo è il monito emerso dall’incontro di Sergio Nazzaro, scrittore e giornalista, che ha colloquiato con i ragazzi del Liceo ” M. T. Cicerone” di Formia, parlando di legalità e rispetto dell’altro, di attenzione e conoscenza.

Davanti alle testimonianze di chi è nato per sorte nella parte svantaggiata del mondo, tutti sono stati attenti e coinvolti. Nazzaro non si è messo in cattedra ma è sceso tra gli studenti per scuoterli, perché sono proprio ignoranza e disattenzione i cibi di cui si nutre ogni forma di criminalità organizzata.

E la dirigente scolastica la dott.ssa Teresa Assaiante e i suoi studenti hanno dimostrato di esserci ancora una volta dicendo no all’indifferenza dilagante.