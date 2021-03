Formia, inaugurato centro vaccinale (VIDEO)

Inaugurato a Formia un Centro Vaccinale presso i locali di proprietà del Comune in via delle Vigne n. 29.

La struttura, che a suo tempo fu realizzata per ospitare un Centro Polifunzionale, e finora inutilizzata, è stata concessa in uso gratuito all’ASL per le esigenze della campagna vaccinale anticovid.

La struttura scelta vanta una centralità utile a favorire il raggiungimento della sede da parte degli utenti dei Comuni limitrofi.

All’evento hanno partecipato il Commissario Straordinario del Comune di Formia, Silvana Tizzano, l’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari, i Responsabili dell’ASL e i Responsabili territoriali delle Forze dell’Ordine.