Formia, incendio in un appartamento. Evacuato l’intero stabile

Poco prima delle 3 della notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Formia a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio.

Sul posto in via palazzo, le squadre territoriali Vigili del Fuoco di Gaeta e Castelforte, hanno constatato che vi era un incendio in un appartamento.

Le fiamme stavano coinvolgendo alcuni vani di una abitazione posta al piano rialzato di un edificio, di edilizia popolare, di 4 piani. Immediatamente il personale Vigili del Fuoco iniziava le fasi di spegnimento ed accertarsi che all’interno non vi era nessuno.

Considerato che il fumo generato dalla combustione aveva invaso il vano scale ed anche gli appartamenti sovrastanti, si rendeva necessario evacuare momentaneamente, a scopo cautelativo, l’intero stabile composto da 12 appartamenti di cui al momento 10 abitati.

Tutte le persone evacuate venivano visitate sul posto dal 118, solo una persona anziana veniva trasportata in ospedale dell’ambulanza per accurati accertamenti.

Al termine delle fasi di spegnimento il personale Vigili del Fuoco, in collaborazione con le ff.oo., acquisiva elementi utili per cercare di stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento.

A seguito del forte calore sprigionato dalle fiamme, il personale Vigili del Fuoco, dava la momentanea inagibilità dell’appartamento interessato dall’incendio e quello sovrastante, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Sul posto anche, per le proprie competenze, Carabinieri Polizia di Stato e Guardia di Finanza.