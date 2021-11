Formia, incidente stradale nella notte: due feriti

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaeta sono intervenuti, nella notte appena trascorsa, nel Comune di Formia sulla Formia-Garigliano, per un incidente stradale.

Sul posto vi erano coinvolti un mezzo pesante, ribaltato su un fianco, ed una vettura. Le cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine

I Vigili del Fuoco hanno estratto i due conducenti dai veicoli e messi in sicurezza entrambi i mezzi coinvolti.

I due conducenti, feriti, sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto.