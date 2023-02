Formia, interventi di riqualificazione al parco pubblico di Penitro

By

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione di un parco nel quartiere di Penitro. Un’altra opera importante che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo sta portando avanti sul territorio e si andrà ad affiancare ad altri interventi già partiti. Il progetto esecutivo prevede la riqualificazione funzionale di un’area in via Angiolillo (4.200 mq), con l’obiettivo di restituire alla frazione formiana uno spazio pubblico e di aggregazione giovanile ad alto potenziale.

Un’area verde con annessa piazza ed area giochi fruibile da diverse fasce d’età allo scopo di realizzare un elemento di collegamento fra i diversi ambiti residenziali ed i servizi limitrofi e che diventi un vero e proprio laboratorio all’aperto dove poter condividere le esperienze quotidiane.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area parcheggio asfaltata con posti auto riservati ai disabili, una piazza della superficie di circa 450mq con una pavimentazione in calcestruzzo con arredi come panchine, cestini portarifiuti ed una fontanella, una grande aiuola centrale circolare, percorsi pedonali perimetrali e trasversali, tre grandi aree verdi con piantumazioni di agrumi, ginestre e biancospino, un’area giochi di 270 mq attrezzata con playground, giochi a molla, ed un gioco inclusivo per bambini disabili, nonché un impianto di illuminazione, la predisposizione dell’impianto di irrigazione e la regimentazione delle acque meteoriche della piazza.

“Con la programmazione di questo ulteriore intervento – affermano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo – si pone mano alla sistemazione di un altro polmone verde nel nostro territorio, con l’obiettivo di valorizzare al meglio il quartiere di Penitro rendendolo fruibile e moderno e andando a risolvere le criticità emerse nel corso del tempo. Il progetto di riqualificazione ha lo scopo di far diventare un’area risocializzata e un punto di riferimento per l’intera frazione”.

Verrà, infine, introdotto uno spazio ludico dedicato ai più piccoli con l’allestimento di un’area a loro dedicata e attrezzata con giochi, recependo e soddisfacendo le richieste degli abitanti.