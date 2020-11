Partono dal prossimo lunedì 23 novembre, i lavori di sistemazione di alcune strade secondarie della viabilità locale, oramai rese impraticabili per il notevole flusso di veicoli incrementato sia dalla espansione edilizia diffusa sul territorio che dai non idonei ripristini sulle pavimentazioni stradali dovute alla realizzazione dei sotto servizi impiantistici per le abitazioni.

Gli interventi di manutenzione nella zona collinare delle frazioni di Maranola, Trivio e Castellonorato saranno eseguiti su Via Gesso Paradiso, Via Piana, Via Ciriano e Via Trepene mentre, nel quartiere di Gianola si interverrà su Via Madonna della Grazie.

Le opere riguarderanno interventi di pavimentazione e sotto pavimentazione, regimentazione delle acque con la predisposizone di alcuni sottoservizi.

Una messa in sicurezza che i cittadini delle periferie formiane attendevano da molti anni che l’amministrazione Villa con un impegno di spesa complessivo di 200.00,00 euro, oggi concretamente pone in opera.