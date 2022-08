Formia, lavori urgenti al sottopasso del ponte ferroviario in via Pasquale Testa

Lunedì 29 agosto inizieranno i lavori urgenti al sottopasso del ponte ferroviario in via Pasquale Testa.

Si tratta di interventi strutturali che hanno lo scopo di consolidare la struttura, di metterla in sicurezza sismica e di impermeabilizzarla.

I lavori si protrarranno fino a lunedì 19 settembre e comporteranno il divieto di circolazione in via Testa.

Pertanto, verrà chiuso temporaneamente il transito stradale al di sotto dell’opera, in maniera da permettere lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza ed in tempi più brevi. In concomitanza con la chiusura del tratto di strada sottostante il sottopasso ferroviario, a partire dalle ore 07.00 di lunedì 29 agosto e fino al termine dei lavori previsti per le ore 20.00 di lunedì 19 settembre, i bus del servizio urbano ed extraurbano, provenienti dalla direzione Roma, giunti all’intersezione con la via Olivetani avranno l’obbligo di direzione obbligatoria diritta per proseguire sulla via Vitruvio e raggiungere la stazione ferroviaria e/o il capolinea del porto Amerigo Vespucci, mentre quelli provenienti dalla direzione Napoli, giunti all’altezza della via Nerva, svolteranno a destra per proseguire sulla via XXIV Maggio per raggiungere la stazione ferroviaria.

Per lo stesso periodo e durata dei lavori saranno soppresse le fermate di via Olivetani e via Pasquale Testa ed il capolinea in via Pasquale Testa.

«Purtroppo gli interventi sul territorio portano disagi ai cittadini ma sono necessari per la sicurezza, dunque chiediamo pazienza per una Formia migliore», affermano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo.