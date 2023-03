Formia, “Lezioni di clown” con Peter Ercolano

Continua la programmazione di eventi e attività promossi da “La Casa dei libri”. Sabato 4 marzo alle ore 17:00 la sezione di via Cassio 9B della biblioteca comunale per bambini ospita “Lezioni di clown”, conferenza, workshop e performance curata da Peter Ercolano.

L’ospite.

Italo/americano, clown, regista, educatore professionale, teatro terapeuta, formatore per clown dottori, performer. Peter Ercolano lavora da più di 35 anni come professionista in tutto il mondo. Formatore e trainer nell’arte del clown in progetti Erasmus in Italia e Europa. È partner storico di Jango Edwards (considerato uno dei più grandi clown del 20° secolo). A Formia è uno dei fondatori storici del “Teatro Bertolt Brecht”. Da più di 15 anni lavora con pazienti psichiatrici in laboratori teatrali e nella realizzazione di spettacoli, cortometraggi e programmi radiofonici con loro.

Per partecipare

È possibile prenotarsi chiamando lo 0771.205914 in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle 19:00.

La biblioteca. “La Casa dei libri” è la biblioteca comunale riservata ai bambini. Oltre alle iniziative di formazione e promozione di libri per l’infanzia, offre servizi di lettura, guida e educazione alla lettura. E ancora: prestiti, laboratori, corsi di lingue, assistenza scolastica e molto altro ancora. La sede di via Cassio 9b (apertura: dal lunedì al sabato, ore 15:00-19:00) è destinata a bambini di età compresa tra 0 e 10 anni. Quella di via Rio Fresco (apertura: dal martedì al venerdì, ore 15:00-19:00) è invece riservata alla fascia d’età dai 3 ai 13 anni.

Per informazioni scrivere all’indirizzo email: casadeilibriformia@gmail.com o telefonare ai seguenti numeri: Cassio 0771.205914, Rio Fresco: 0771.269601.