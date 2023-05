Formia, lite in famiglia finisce nel sangue: arrestato

Tentato duplice omicidio a Formia. E' l'accusa con la quale un uomo di circa 40 anni è stato arrestato stamattina dagli agenti della volante del Commissariato di Formia, intervenuta intorno alle 8 dopo chiamata al NUE, per una lite in famiglia. Gli agenti intervenuti in via Madonna di Ponza a Formia hanno bloccato e disarmato l'uomo che brandiva un coltello da cucina e hanno prestato soccorso ai genitori dell'uomo che sono stati feriti. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso al Dono svizzero di Formia.