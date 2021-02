Formia, l’ultimo saluto a Romeo Bondanese (#video)

By

Questo pomeriggio presso la chiesa di San Giovanni a Formia, la città ha dato l’ultimo saluto a Romeo Bondanese,il giovane ucciso da una coltellata nella serata di martedì in via Vitruvio durante un litigio per futili motivi tra un gruppo di ragazzi.

In tantissimi sono intervenuti per salutare il giovane Romeo per l’ultima volta.

“Caro Romeo a 17 anni gli occhi sono fatti per fare innamorare, le mani servono solo per accarezzare, a sostenere gli amici ad abbracciare, a 17 anni il tempo che si conosce è solo il futuro, insieme a tuo papà tua mamma i tuoi amici tutta Formia tutta Italia anche Dio siamo rimasti senza fiato“.

Sono parole commosse quelle di Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, che oggi pomeriggio ha celebrato il funerale.

Presenti il prefetto di Latina Maurizio Falco, il questore di Latina Michele Spina e il commissario prefettizio della città Silvana Tizzano.

Immagini video Giuseppe Miele