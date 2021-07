Formia, minaccia ripetutamente moglie e figlia: arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nel corso della serata di ieri, a Formia, i carabinieri del locale comando stazione, in ottemperanza ad un ordine di misura cautelare emesso dal tribunale di cassino, traevano in arresto un 75 enne del luogo per il reato di maltrattamenti in famiglia, ponendolo agli arresti domiciliari.

In particolare, il predetto si è reso responsabile di ripetute minacce telefoniche nei confronti della moglie 74 enne e della figlia 50 enne, da quando le stesse si sono allontanate dall’abitazione proprio a causa dei dissidi coniugali e delle vessazioni dell’uomo.