Formia, minaccia titolare di un albergo per non pagare la camera: arrestato 51enne

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona, il 13 settembre u.s., personale della Sezione Operativa del N.O.RM. del Comando Compagnia di Formia ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 51 anni, residente a Formia (LT), per estorsione. L’uomo aveva minacciato la proprietaria di un noto albergo di Formia al fine di evitare il pagamento della camera presa in affitto.

I militari, opportunamente allertati dalla vittima, hanno sorpreso l’uomo all’interno della camera dove stava dalla sera precedente. Lo stesso è stato poi tradotto presso il carcere di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.