Formia, Molteni: “Solidarietà ad agenti aggrediti, serve taser”

“Oggi sono qui al Commissariato di Formia, uno dei presidi di prossimità imprescindibile per garantire legalità e sicurezza sul territorio, anche in tempo di pandemia. Oggi ho avuto l’occasione di portare la mia solidarietà ai quattro agenti brutalmente aggrediti lo scorso aprile alla stazione di Minturno“. Lo dichiara Nicola Molteni sottosegretario all’Interno in una nota al termine dell’incontro presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Formia. “Voglio sottolineare- aggiunge- che il fenomeno delle aggressioni agli uomini e donne in divisa nell’adempimento del loro lavoro è in drammatica ascesa. E’ ora che si adotti il taser, strumento di difesa proprio a garanzia dei poliziotti e dei cittadini. Un ringraziamento va anche agli uomini e alle donne della Polizia Ferroviaria e Stradale: la visita alle loro sedi mi ha permesso di apprezzare la professionalità e la duttilità di un personale altamente specializzato. Voglio inoltre ringraziare Andrea Cecchini, segretario generale nazionale di Italia Celere sempre attento nelle tutela a garanzia dei poliziotti”.