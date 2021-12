Formia, Mostra Presepiale a Castellone

L’Associazione Hormiae Cultura e Tradizioni ritorna anche quest’anno con il suo lavoro presepiale presso la Chiesa di Sant’Anna in Castellone, a Formia. L’opera sarà visitabile tutti i giorni sino al prossimo 2 febbraio.

La stessa associazione promuove la Mostra Presepiale presso gli Stalloni della Corte Comunale in via dei Carmelitani, con aperture al pubblico nei giorni di sabato e festivi e su appuntamento nei restanti giorni contattando il 320 29 98 620.

In programma anche il Concerto Gospel del gruppo “Phoenix Gospel Choir” con due appuntamenti, 30 dicembre presso la chiesa del Buon Pastore in Penitro ed il 5 gennaio 2022 presso la Chiesa del Carmine con orario inizio concerti alle ore 19.