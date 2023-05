Formia, Mudingayi incontra gli studenti del Cicerone

Continuano le attività legate all’accoglienza di una delegazione di studenti del Belgio e così oggi Gaby Mudingayi, ex calciatore belga, ha incontrato in palestra gli alunni delle classi quarte del Liceo M. T. Cicerone.

Un incontro ricco di passione non solo quella calcistica emersa dalle domande dei ragazzi ma quella vera che deve spingere sempre a migliorarsi durante il cammino della vita, come evidenziato dalla dirigente scolastica dott. ssa Teresa Assaiante.

Un vero e proprio dialogo cui hanno partecipato attivamente con le loro curiosità anche gli studenti del Belgio.

Gaby ha testimoniato come avere un obiettivo e dedicarsi con impegno e dedizione possa dare poi soddisfazioni. E i ragazzi nel loro percorso di crescita hanno sempre bisogno di esempi e testimonianze vive.