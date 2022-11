Formia, “Natale in Vetrina 2022”: concorso di addobbi per gli esercizi commerciali

L’Amministrazione comunale di Formia promuove, in occasione delle festività natalizie, il concorso di idee “Natale in Vetrina 2022”. L’iniziativa, che coinvolge gli esercizi commerciali del territorio, intende rilanciare e sostenere il settore invitando negozi a ricreare un’adeguata atmosfera natalizia attraverso la promozione e la realizzazione di una cornice di strade riccamente addobbate, la cui bellezza, funga da attrattiva e da efficace richiamo.

“Un concorso che durante il periodo natalizio servirà a dare slancio e valorizzazione al territorio sotto l’aspetto turistico e culturale e in particolare alle attività rivalutando e riscoprendo il valore e il ruolo della vetrina – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – L’invito ai negozianti è sempre quello di aderire numerosi, esprimendo al meglio il proprio gusto e l’impegno per una manifestazione che coinvolge positivamente l’intera Città. Ci attendiamo allestimenti che siano un richiamo alla tradizione del Natale capaci di evidenziare ancor di più l’atmosfera di festa creata dalle tradizionali luminarie delle vie e piazze allestite anche grazie al contributo prezioso degli stessi commercianti”.

Il concorso prevede, mediante un avviso pubblico, la possibilità per i titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi, di addobbare per le festività natalizie la propria vetrina secondo i canoni della raffinatezza e dell’eleganza. Sono previsti dei premi finali in favore dei titolari delle prime tre vetrine collocate in graduatoria. Gli addobbi e gli allestimenti – che dovranno essere esposti e visibili al pubblico dal giorno 8 dicembre 2022 e sino al 7 gennaio 2023 – verranno valutati da un’apposita giuria tecnica deputata all’espressione di voto nella misura del 50%, rimettendo il 50% di valutazione al giudizio popolare che sarà espresso sulla pagina Facebook del Comune di Formia. La giuria sarà composta da cinque membri: dall’assessore allo Sviluppo Economico, dalla dirigente del Servizio Sviluppo Economico, dal presidente dell’associazione commercianti – Confcommercio di Formia e da due architetti iscritti all’Ordine della Provincia di Latina.

“L’obiettivo è incentivare la creazione di un’atmosfera accogliente e di festa a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare nonostante il momento storico di particolare difficoltà – commenta l’assessore alle Attività Produttive Chiara Avallone – Il concorso è occasione per dimostrare alla città ed alle attività commerciali che la animano la solidarietà ed il supporto dell’amministrazione Taddeo. Confidiamo nella più ampia adesione da parte degli operatori, adesione che non solo incoraggerebbe l’acquisto in negozio a beneficio delle stesse attività, ma contribuirebbe, inoltre, ad offrire a residenti e visitatori una città avvolta da un suggestivo clima natalizio”.