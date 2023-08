Formia, nominati due nuovi assessori

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha nominato nella giornata di ieri lunedì 31 luglio 2023, due nuovi assessori, l’Avv. Marcello Anastasio Pugliese e la Prof.ssa Luigia Bonelli. Una doppia nomina che va a completare un percorso politico – amministrativo del sindaco Taddeo finalizzato ad ampliare la composizione della Giunta comunale per garantire maggiore capillarità e specificità di competenze all’interno della azione di governo.

All’Avv. Pugliese, amministrativista con particolare esperienza in materia urbanistica, il sindaco non poteva che assegnare l’importante delega all’Urbanistica e al Demanio, aree strategiche per il rilancio economico e produttivo del territorio. L’altra novità nella composizione della Giunta è rappresentata dalla nomina della Prof.ssa Luigia Bonelli, dirigente scolastica di collaudata esperienza in vari istituti scolastici. Anche al neo assessore Bonelli il sindaco Gianluca Taddeo ha ritenuto di delegare la cura di materie strettamente attinenti con la pregressa formazione ed esperienza professionale, ossia pubblica istruzione, trasporto scolastico e cultura.

I due nuovi assessori sono stati presentati già ieri, in occasione della seduta di Consiglio comunale.

Al termine del percorso di ampliamento della composizione della Giunta, il sindaco ha provveduto anche ad emanare un decreto per distribuire nuovamente le deleghe a tutti i componenti. La nuova assegnazione non ha comportato particolari stravolgimenti, essendo state confermate molte delle deleghe già conferite, dopo aver ampiamente condiviso con tutti i gruppi politici la nuova configurazione dell’organo esecutivo. Questo il nuovo prospetto:

– assessore Dott. Giovanni Valerio: Turismo;

– assessore Dott.ssa Eleonora Zangrillo: Lavori pubblici – Ambiente – Trasporti;

– assessore Dott. Fabio Papa: Sport – Impianti sportivi – Società FRZ;

– assessore Dott. Francesco Traversi: Bilancio – Entrate – Patrimonio – Attività Produttive;

– assessore Dott.ssa Rosita Nervino: Politiche sociali;

– assessore Dott.ssa Luigia Bonelli: Cultura – Pubblica istruzione – Formazione;

– assessore Dott. Marcello Anastasio Pugliese: Urbanistica – Demanio – Affari generali e legali.

“Dopo quasi due anni di mandato abbiamo realizzato molti obiettivi, gettando le basi per ulteriori progetti sfidanti ed ambiziosi come, ad esempio, la riapertura del ponte Tallini, la famosa passeggiata di Cicerone e i lavori di rifacimento della scuola Vitruvio Pollione dopo la laboriosa azione di recupero dei fondi– spiega il sindaco Gianluca Taddeo – Per una più capillare programmazione amministrativa ho ritenuto opportuno procedere alla nomina di due assessori che saranno di sicuro e concreto supporto nelle specifiche materie. Questa azione di riassetto della Giunta comunale, per affrontare nel modo migliore le sfide più importanti e strategiche per il rilancio della nostra città, si coniuga anche con l’azione di riorganizzazione della struttura burocratica su cui, da subito, si è concentrata l’attenzione della mia Amministrazione, perseguendo un processo di rinnovamento dell’intera macchina comunale, in un’ottica di maggiore speditezza dell’azione amministrativa, spesso ostacolata da inutili strumentalizzazioni.