Formia, nuova pavimentazione sul ponte pedonale

“Partita da alcuni giorni, una nuova attività di manutenzione sulle strutture comunali nella città. Questa volta, si rinnova la pavimentazione del ponte pedonale che fiancheggia il Lungomare della Repubblica presente sulla darsena “la quercia”. Il ponte metallico realizzato dalla società Acqualatina allo scopo di ospitare al suo interno due grandi tubazioni è superiormente pavimentato con doghe in materia plastica e legno. Tale pavimentazione da diversi anni si presentava con molti punti di cedimento, alimentati anche da atti vandalici che non rendevano sicuro l’attraversamento. L’intera pavimentazione della lunghezza di circa 85 metri e una larghezza di circa 4 metri sarà completamente sostituita con doghe di maggiore resistenza e durevolezza nel tempo. L’intervento consentirà il ripristino in sicurezza della fruizione di uno degli angoli più caratteristici della città. Una passeggiata sullo specchio acqueo della darsena pescatori “la quercia” che conduce dal mercato della piccola pesca ai criptoportici e alla villa comunale “Umberto I” sulla centralissima via Vitruvio.”

Così in un post il sindaco di Formia Paola Villa