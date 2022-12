Formia, ottenuto finanziamento dalla Regione Lazio per il miglioramento del “Molo Azzurra”

By

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per il miglioramento dell’infrastruttura del porto di Formia nella zona del “Molo Azzurra” riservata ai pescatori. L’intervento, che ha ottenuto il finanziamento di 100.000 euro dalla Regione Lazio, punta alla rimodulazione dell’area oggetto di intervento al fine di favorire la competitività della filiera ittica e la riduzione dell’impatto ambientale.

“Il progetto – spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo – ha lo scopo di intervenire nell’ottica di una sensibile valorizzazione dell’area portuale, nella zona dedicata ai pescatori per lo sbarco e il riparo di pesca, in particolare sulla banchina. La zona individuata, che presenta importanti criticità che possono andare a pregiudicare la sicurezza dei pescatori, è strettamente connessa all’assenza di un corretto impianto di illuminazione che lascia la banchina completamente al buio nelle ore notturne in cui l’attività lavorativa è intensa”.

“Un altro aspetto scaturito dai sopralluoghi – prosegue l’assessore – è rappresentato dall’irregolarità della pavimentazione. Gli interventi saranno destinati quindi al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di un nuovo manto, di un impianto di pubblica illuminazione con lampade architettoniche a led, che garantiranno una maggiore visibilità nelle ore notturne”.

Saranno inoltre assicurate la realizzazione della linea elettrica, la fornitura e posa in opera di panchine di arredo urbano e la disposizione di cartellonistica informativa e di sicurezza.

“Gli interventi finanziati rientrano nella riorganizzazione portuale – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – e mirano ad una visione nuova e moderna tesa a migliorare i servizi messi a disposizione dei pescatori. Sono opere che l’amministrazione sta seguendo con estrema attenzione, nell’ottica di un potenziamento, oltre che del Molo Azzurra, anche del Molo Vespucci, il cui obiettivo è di sviluppare il comparto e l’indotto per il nostro territorio in termini di competitività, attrattività e sicurezza per chi opera nel settore”.

