Per il terzo anno consecutivo la figura dell’oratore per antonomasia sarà omaggiata attraverso letture e interventi.L’assessorato alla cultura, grazie alla collaborazione con l’associazione Sinus formianus, realizzerà l’appuntamento di commemorazione lunedì 7 dicembre alle ore 18 sulla pagina facebook del Comune di Formia.” Sulla figura di Marco Tullio Cicerone tanto è stato scritto. La presenza della sua tomba e di quella della figlia Tullia nella nostra città è momento di identità per la comunità. Il momento pandemico non permette visite e incontri, ma la volontà che la data del 7 dicembre sia istituzionalizzata per la città di Formia va fortemente perseguita perchè i giovani conoscano il territorio e i cittadini siano custodi della memoria” il commento del vice sindaco e assessore alla cultura Carmina Trillino.