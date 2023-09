Formia si illumina con l’arte di Spidertag in memoria di Davide Rossillo

Un’onda di luce e creatività avvolgerà le strade di Formia il prossimo 7 ottobre alle ore 19.00, quando l’artista spagnolo di fama internazionale, Spidertag, farà il suo debutto italiano con un’opera d’arte unica nel suo genere. L’evento, parte integrante dell’iniziativa Lazio Street Art, promossa da Memorie Urbane e dalla galleria d’Arte Contemporanea “Davide Rossillo Contemporary” e “Stone Soluzioni Creative”, in collaborazione con il Comune di Formia e la Regione Lazio, conferirà un’estetica completamente nuova all’edificio comunale lato Piazzetta Municipio (Piazza Santa Teresa), arricchendolo di un’innovativa dimensione artistica.

L’inaugurazione di questa straordinaria opera d’arte è stata concepita in memoria di Davide Rossillo, mentore e visionario, prematuramente scomparso quest’estate, figura fondamentale nella promozione culturale del basso Lazio che ha dedicato la sua vita a valorizzare l’arte di strada e la sua integrazione nelle comunità urbane. La cura è stata affidata al curatore d’arte contemporanea Luigi Giordano, che ha collaborato molto con Spidertag per portare questa visione artistica nel cuore della città e tessere ancora il fermento culturale di Formia.

Verranno installati led di ultima generazione a impatto sostenibile, che possano riqualificare uno spazio pubblico molto frequentato, ma buio per la maggior parte dell’anno. L’intervento prevede delle accensioni programmate con cadenza oraria tra le ore 21.30 e le 02.30, per una durata di 15 minuti ciascuno (7 interventi giornalieri), il tutto con la possibilità di scaricare un app creata dall’artista per interagire in tempo reale con l’opera. L’idea del timing orario è per creare un attesa e uno show a orari predeterminati che possano coinvolgere i cittadini che transitano nel luogo. Spidertag è un graffitaro di nuova generazione, che usa il tag e il simbolismo attraverso il suo nuovo progetto Interactive Neon Mural, led flessibili di nuova generazione, da esterno.

“Il progetto dedicato alla memoria del compianto Davide Rossillo nasce per dare nuova vita a un edificio amministrativo, riqualificandolo artisticamente, fornendo al tempo stesso identità ed importanza a una zona così centrale e fondamentale per la nostra città – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – L’uso di led di ultima generazione ci catapulta nella sostenibilità dell’intervento. I molteplici colori utilizzati vogliono lanciare un messaggio di positività in questi tempi e l’opera vuole ridare il senso di convivialità, di incontro, per valorizzare il mondo dello street art con il quale artisti provenienti da tutto il mondo colorano i muri delle città e le pareti degli edifici per diffondere il valore dell’arte contemporanea come elemento di dinamismo culturale e di strategia di crescita socio-economica”.

Lo spettacolo en plein air, attraverso il linguaggio che l’artista chiama ‘Primitivismo Futuristico’, è rappresentato da un mix di geometria, astrazione e simbolismo, che ci porta in una nuova dimensione dell’arte. L’iniziativa fu partorita un anno fa dall’amministrazione comunale e seguita in maniera particolare da Fabio Papa, all’epoca assessore alla Cultura, che ha operato in stretta condivisione con il fondatore di Memorie urbane.

“Finalmente ci avviciniamo alla realizzazione dell’opera, un percorso che abbiamo iniziato nel 2022 insieme al compianto Davide Rossillo, al quale sono stato particolarmente legato da una forte amicizia – spiega l’assessore Fabio Papa, che ha seguito sin dall’avvio tutta la procedura – Un valore aggiunto ed attrattivo per tutti gli appassionati che girano i territori alla scoperta di nuove opere attraverso la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni, un vero e proprio caleidoscopio di forme e luci che incantano. L’opera d’arte interattiva in questione è una serie straordinaria di fantasie geometriche, create con ‘tubi’ fluorescenti che si illuminano nella penombra, creando un gioco di luci e ombre che ridefinisce le superfici. Una fusione unica di arte e tecnologia, che invita gli spettatori a vivere un’esperienza visiva senza precedenti. Le forme in continua evoluzione, proiettate sulle pareti dell’edificio comunale, offrono una prospettiva nuova e affascinante ad ogni sguardo”.

L’ARTISTA SPAGNOLO SPIDERTAG

Spidertag è nome di spicco nell’ambito della street art internazionale e porta il suo genio creativo e la sua visione innovativa in Italia per la prima volta. Le sue opere, con un’estetica riconoscibile e una fusione di elementi geometrici e l’illuminazione dinamica, hanno catturato l’attenzione di appassionati e critici d’arte in tutto il mondo. La presenza di Spidertag a Formia segna così un momento significativo nella scena artistica italiana, allargando gli orizzonti dell’arte contemporanea e della street art internazionale. L’inaugurazione ufficiale di “Fantasia Geometriche interattive” avrà luogo sabato 7 ottobre 2023 presso l’edificio comunale di Formia. L’evento promette un’esperienza indimenticabile unendo arte, luce, forma e interattività, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in un mondo di creatività senza confini. Sarà un’opportunità unica per abbracciare la creatività, sperimentare l’interattività delle forme geometriche illuminate e celebrare la sinergia tra talento artistico e innovazione tecnologica.