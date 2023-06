Formia, spettacoli estivi all’Area Archeologica di Caposele: Il programma

Le star del jazz: Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, James Brandon Lewis, Quintorigo e molti altri. Il fascino del teatro classico. Tutti gli spettacoli in programma per luglio e agosto nell’incantevole scenario dell’area archeologica di Caposele

Le stelle del jazz e il mito di Sinatra. L’eredità del mondo classico nel fascino senza tempo del teatro. Quindici spettacoli imperdibili per un’estate nel segno della cultura e del divertimento. È “Caposele… che spettacolo!”, il programma di appuntamenti promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia con il contributo della Regione Lazio.

Storia e spettacolo.

Lo scenario è quello suggestivo dell’area archeologica di Caposele. Una terrazza affacciata sul mare, sotto la luna e le stelle, per entrare nel cuore dell’estate attraverso le porte girevoli della storia. Il programma, non a caso, è finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del bando per la valorizzazione dei siti storici regionali.

Il format

Musica e teatro, in una alternanza di spettacoli, tutti di grande qualità. Il programma riprende e amplia due rassegne che negli ultimi anni hanno raccolto successo di pubblico e di critica: il Jazzflirt Festival che soffia quest’anno sulla diciannovesima candelina, e il Festival del Teatro Classico, giunto alla sua ottava edizione. Il calendario si completa domenica 23 luglio con “Sinatra”, il concerto dedicato a “The voice” con Luca Liberinie la Young Art Jazz Ensemble.

Il Jazz

La XIX edizione del Festival curato dall’Associazione Jazzflirt-Musica & altri Amori propone un programma di appuntamenti musicali di assoluto rilievo. Sul palco dell’area archeologica di Caposele saliranno artisti di livello nazionale e internazionale, con giovani promesse chiamate ad aprire i concerti. Si parte mercoledì 5 luglio con il Freedom Jazz Trio, un progetto inedito che coinvolge due tra i più grandi protagonisti della musica jazz mondiale: il trombettista Fabrizio Bosso e il sassofonista argentino Javier Girotto. Apertura del concerto affidata al pianista Paolo Zamuner.

Venerdì 7 luglio è la volta dei Barionda,formazione altoatesina composta da 4 sax baritoni e batteria, nata con l’obiettivo di rivalutare il repertorio dei grandi baritonisti del jazz come Gerry Mulligan, Pepper Adams e altri. Apertura del concerto affidata al dj Claudio Iacono.

Lunedì 17 luglio è il turno del carismatico sassofonista e compositore americano James Brandon Lewis. Il musicista di Buffalo, New York, è considerato uno dei più creativi talenti del jazz afroamericano. Presenterà il suo terzo album, “Unruly Manifesto”. Apertura del concerto affidata a “She’s analog”, trio di chitarra, rhodes e batteria.

Venerdì 21 luglio sarà la volta, di Accordi Disaccordi, progetto italiano molto attivo sulle scene musicali, grazie a un repertorio composto da brani originali con influenze jazz, swing e blues che mantengono una matrice stilistica gipsy jazz, influenzata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt. Apertura del concerto affidata al virtuoso di organetto Laerte Scotti.

Venerdì 28 luglio è il turno della band Quintorigo conTrilogyun sentito, filologico omaggio sperimentale a Frank Zappa, Jimi Hendrix e Charles Mingus. Il rock, il blues, il jazz, letti, riletti, stravolti, scomposti e ricomposti, attraverso le infinite influenze che sottendono la musica di queste tre icone, ispiratori e maestri di tanti artisti del panorama musicale dell’ultimo millennio. Apertura di concerto affidata al dj Andrea Masone.

Il 5 agosto l’appuntamento è con il genio di Paolo Fresu, accompagnato dal suo Devil Quartet. Trombettista, compositore, flicornista e scrittore italiano, Fresu torna a Formia con il gruppo più “elettrico” del jazz tricolore, in una versione completamente acustica che ribalta canoni, abitudini e facili etichette.

Chiusura domenica 20 agosto con il duo formato dal trombonista Gianluca Petrella e dal vibrafonista e percussionista Pasquale Mirra, due tra i migliori musicisti della scena italiana che spaziano dal jazz all’avanguardia, alternando improvvisazione, musica elettronica e poliritmie.

“Sinatra”. Il mito di Frank Sinatra rivive domenica 23 luglio sul palco dell’area archeologica con la voce di Luca Liberinie l’accompagnamento della “Your Art Jazz Ensemble”. Finalista nell’edizione 2016 di “Tu Si Que Vales”, Liberini porta in scena i più grandi successi di Sinatra (da “Strangers in the night” a “New York”, da “My Way” a “I’ve got you under my skin”, e molte altre). Con lui l’ensemble romano nato nel 2017 da un’idea del maestro Mario Corvini. Un’orchestra giovane che collabora da anni con l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il teatro classico

Torna in scena il prestigioso festival diretto da Vincenzo Zingaro e curato dall’Associazione Castalia, in collaborazione con il Teatro Arcobaleno di Roma (Centro Stabile del Classico). L’ottava edizione del 2023 offre una sapiente fusione di teatro romano e greco, alternando tragedia, commedia e epica, nomi di grido del panorama recitativo italiano e registi e compagnie di assoluta e riconosciuta qualità.

Il primo appuntamento è sabato 8 luglio alle ore 21:30 con la tragedia “Ifigenia in Aulide”, del drammaturgo greco Euripide, nella versione di Francesco Sinisi, con adattamento e regia di Alessandro Machìa, e la partecipazione di Andrea Tidonanei panni di Agamennone. Attore siciliano tra i migliori interpreti del teatro e del cinema italiano, Tidona è famoso per aver interpretato il giudice Giovanni Falcone nella serie TV Mediaset “Il capo dei capi” e per aver vinto il Nastro d’argento nel 2004 per il film “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana.

Si prosegue sabato 15 luglio con un grande classico della commedia greca, “Le nuvole” di Aristofane, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Un’occasione unica per immergersi nel meraviglioso mondo della commedia attica antica, di cui Zingaro recupera lo spirito più autentico attraverso l’uso delle maschere.

Martedì 25 luglio si prosegue nel segno della comicità latina con “Curculio”, commedia di Tito Maccio Plauto. L’adattamento e la regia sono di Cinzia Maccagnano. Sul palco Edoardo Siravo, conosciuto e celebrato direttore del Festival del Teatro Classico di Sarsina.

Quarto appuntamento nel segno di Sofocle con la tragedia “Edipo a Colono”, in scena lunedì 31 luglio. Adattamento e regia di Giuseppe Argirò, con Giuseppe Pambieri, tra i massimi interpreti del teatro italiano, conosciuto anche dal pubblico del piccolo schermo per la partecipazione a decine di film e serie tv.

Mercoledì 2 agosto la comicità plautina rivive con “I Menecmi”, diretto da Nicasio Anzelmo con Antonio Grosso e Marco Simeoli.

Venerdì 4 agosto di scena scena “I persiani” di Eschilo. Regia di Patrick Rossi Gastaldi, con un fuoriclasse del teatro italiano come Mariano Rigillo, acclamato protagonista nel 2022 della “Casina” di Plauto.

Chiusura sabato 12 agosto con “Epos – Iliade, Odissea, Eneide”, drammatizzazione dell’epica classica firmata da Vincenzo Zingaro, nel duplice ruolo di regista e attore.

“È un programma davvero molto ricco – commenta l’assessore alla Cultura Fabio Papa – La Regione Lazio ha condiviso il progetto finanziandolo in parte. Il resto lo ha fatto l’Amministrazione comunale. Abbiamo preso esperienze importanti che tanti risultati hanno offerto nel corso degli ultimi anni e le abbiamo potenziate, arricchendole sia in termini quantitativi che qualitativi. Ne è venuto fuori un cartellone di assoluto spessore che, sono certo, incontrerà l’interesse di tanti cittadini”.

“La musica e il teatro di qualità – sostiene il primo cittadino Gianluca Taddeo – fanno il paio con la magia dell’area archeologica di Caposele. L’estate formiana offrirà a cittadini e turisti importanti opportunità di svago e crescita culturale. È questo il petrolio di Formia: il mare, la storia, la cultura. Lavoriamo perché la città rinasca attraverso il turismo. Le tante iniziative culturali promosse rispondono al bisogno di valorizzare una realtà che ha tutto per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo”.

CALENDARIO XIX EDIZIONE FESTIVAL JAZZFLIRT

FORMIA “AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE” – Via Porticciolo Caposele

mercoledi 5 luglio 2023 – ore 21.15



FREEDOM JAZZ TRIO feat. FABRIZIO BOSSO & JAVIER GIROTTO

Lello Petrarca – pianoforte

Emiliano De Luca – contrabbasso, basso elettrico

Claudio Borrelli – batteria

featuring

Fabrizio Bosso– tromba

Javier Girotto – sassofoni

Apertura concerto: Paolo Zamuner – tastiere

Venerdi 7 luglio 2023 – ore 21.15

BARIONDA

Baritone sax quartet & drums

Helga Plankensteiner baritone sax

Rossano Emili baritone sax

Fabio Petretti baritone sax

Giorgio Beberi baritone sax

Apertura concerto: Vinyl Selected by Claudio Iacono

Lunedi 17 luglio 2023 – ore 21.15

JAMES BRANDON LEWIS

“Unruly Manifesto”

James Brandon Lewis, tenor sax

Kirk Knuffke, cornet

Anthony Pirog, guitar

Shahzad Ismaily, guitar, bass, electronics

Ches Smith, drums

Apertura concerto:She’s Analog –

Stefano Calderano – guitar, effects

Luca Sguera – rhodes, prophet

Giovanni Iacovella – drums

Venerdi 21 luglio 2023 – ore 21.15

ACCORDI DISACCORDI



Alessandro Di Virgilio – Chitarra solista

Dario Berlucchi – Chitarra ritmica

Dario Scopesi – Contrabbasso

Apertura concerto: Laerte Scotti – organetto

Venerdi 28 luglio 2023 – ore 21.15

QUINTORIGO

TRILOGY

Valentino Bianchi – sax

Andrea Costa – violino

Stefano Ricci – contrabbasso

Gionata Costa – violoncello

Simone Cavina – batteria

Alessio Velliscing – voce

Apertura concerto: Andrea Masone Dj

Sabato 5 agosto 2023 – ore 21.15

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET

Paolo Fresu– tromba, flicorno, effetti;

Bebo Ferra – chitarra

Paolino Dalla Porta – contrabbasso

Stefano Bagnoli –batteria

Domenica 20 agosto 2023 – ore 21.15



GIANLUCA PETRELLA & PASQUALE MIRRA

Gianluca Petrella–Trombone, effetti

Pasquale Mirra – Vibrafono, effetti

Apertura concerto: Tetrad quartet

CALENDARIO VIII EDIZIONE FESTIVAL TEATRO CLASSICO

Sabato 8 LUGLIO 2023 (ore 21,30)

IFIGENIA IN AULIDE di Euripide

Adattamento e Regia Alessandro Machìa

Versione italiana di Fabrizio Sinisi

Con Andrea Tidona, Alessandra Fallucchi, Massimo Odierna, Carolina Vecchia

e con Lorenza Molina, Irene Mori

con la partecipazione di PAOLO LORIMER nel ruolo di Menelao

Sabato 15 LUGLIO 2023 (ore 21,30) – Area Archeologica di Caposele

LE NUVOLEdi Aristofane

Adattamento e Regia Vincenzo Zingaro

Con Fabrizio Passerini, Piero Sarpa, Riccardo Graziosi, Rocco Militano, Laura De Angelis, Sina Sebastiani, Valeria Spada

Martedì 25 LUGLIO 2023 (ore 21,30) – Area Archeologica di Caposele

CURCULIO di T. M. Plauto

Traduzione Giusto Monaco

Adattamento e Regia Cinzia Maccagnano

Con Edoardo Siravo

e con Gabriella Casali, Raffaele Gangale, Luna Marongiu, Cristina Putignano

Lunedì 31 LUGLIO 2023 (ore 21,30) – Area Archeologica di Caposele

EDIPO A COLONO di Sofocle

Adattamento eRegia diGiuseppe Argirò

ConGiuseppe Pambieri,Micol Pambieri,Sergio Basile,Gianluigi Fogacci

e con LuigiMezzanotte,RobertoBaldassarri,ElisabettaArosio,VinicioArgirò

Mercoledì 2 AGOSTO 2023 (ore 21,30) – Area Archeologica di Caposele

I MENECMI di T. M. Plauto

Adattamento e Regia di Nicasio Anzelmo

Con Antonio Grosso, Marco Simeoli, Debora Bernardi, Plinio Milazzo

e con Elisabetta Alma, Luciano Fioretto, Anita Indigeno, Lucia Portale, Giovanni Rizzuti, Santo Santonocito

Venerdì 4 AGOSTO 2023 (ore 21,30) – Area Archeologica di Caposele

I PERSIANI di Eschilo

Traduzione e Adattamento di Roberto Cavosi

Regia Patrick Rossi Gastaldi

Con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini

e con Silvia Siravo, Alessio Caruso, Alessandro D’Ambrosi, Stefano De Maio

Sabato 12 AGOSTO 2023 (ore 21,30) – Area Archeologica di Caposele

ÈPOS – Iliade, Odissea, Eneide diOmeroeVirgilio

Drammaturgia e RegiaVincenzo Zingaro

conVincenzo Zingaro

e con Annalisa Amodio, Sina Sebastiani, Piero Sarpa

Giovanni Zappalorto(Tastiere),Debora Guerrini(Voce e Tastiere),Francesca Salandri(Flauti),Marzio Audino (Percussioni)

DOMENICA 23 LUGLIO, ORE 21:30 – AREA ARCHEOLOGICA DI CAPOSELE

“SINATRA” – Con LUCA LIBERINI e la YOUNG ART JAZZ ENSEMBLE