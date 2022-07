“Formia Swing Festival” e “Che Swing Night!”: tre serate dedicate alla musica ‘dondolata’

Sabato 9 e domenica 10 luglio a Formia riparte il “Formia Swing Festival” nella centralissima Piazza Aldo Moro, che per la speciale occasione si trasformerà in una grande pista da ballo.

Il ritmo sonoro swing sarà l’unico conduttore di una magica ambientazione degli anni ‘30-‘40 quando in Italia dilagava il fenomeno della musica “dondolata”.

Le attività del Festival sono molteplici, si caratterizzano da mostre mercato e scambio di prodotti ed oggetti d’epoca e di modernariato, degustazioni enogastronomiche, acconciature ed accessori, fotografia ed arte oltre all’esposizione di auto e moto in grande stile retrò. La peculiarità è che tutte le attività si svolgono negli stessi giorni e nello stesso luogo, la rassegna è ovviamente un’opportunità di incontro e di svago dove potersi ritrovare e condividere le stesse passioni.

Il “Formia Swing Festival”, patrocinato dal Comune di Formia, è organizzato grazie alla collaborazione delle associazioni Vivimare, Pro loco Città di Formia, Le Due Torri, Quadrifoglio e Borgo di Mola. Inoltre, si avvale del prezioso supporto di tanti operatori commerciali locali e la simpatia di liberi cittadini.

IL PROGRAMMA

Sabato 9 luglio dalle ore 21:00 in piazza Aldo Moro si esibirà il Cyrano Vatel Quartet e domenica 10 luglio sempre dalle ore 21:00 toccherà alla pluripremiata compagnia della “Smile Orchestra” diretta da Catalin Montanaro.

In entrambe le giornate saranno eseguite esibizioni di ballo swing, lindy hoppers e balboa dalle scuole di ballo romane capitanate dalla bravissima Karen Fantasia.

Come consuetudine per prepararsi al Festival, venerdì 8 luglio lungo via Abate Tosti, nel caratteristico borgo di Mola, ci sarà una bellissima anteprima con la “Che Swing night!”, una serata a tema vintage, dove tutti potranno iniziare a calarsi in una tipica atmosfera Swing.

Anche quest’anno il “Che Swing night!”, organizzato dalle attività dell’Associazione “Il Borgo di Mola”, prevede caratteristiche degustazioni di prodotti tipici locali al ritmo pulsato dello swing, con esibizioni di ballo lindy hoppers e mercatini ed ambientazioni vintage.

Il programma di venerdì 8 luglio sarà arricchito dalle esibizioni musicali simultanee di tre postazioni: “La Swingang Band”, “Andrea Zacchia Trio” e il dj set tutto animato dai ballerini professionisti.

Dopo tre anni di attesa, finalmente si respira aria di normalità e gli organizzatori vi invitano a godervi queste tre giornate di musica, di balli e di sano divertimento.

Non prendere impegni, indossa abbigliamento vintage, scarpe comode e corri in piazza in una due giorni di svago all’insegna della stravaganza e dell’eleganza degli anni 30!!

INGRESSO GRATUITO