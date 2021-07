Formia, tenta di molestare delle minori in spiaggia: denunciato 50enne

La Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, a Formia, ha denunciato un 50enne per adescamento di minori.

I poliziotti del locale Commissariato sono intervenuti in spiaggia per segnalazione di lite: in realtà, giunti sul posto sono stati contattati dai genitori di due minorenni che hanno denunciato il tentativo del 50enne di adescare le loro bambine sulla spiaggia.

Il racconto dei genitori è stato confermato anche da altri testimoni, tutti concordi nell’affermare che l’uomo tentava di instaurare un rapporto di fiducia con le minori, chiedendo ad una di esse di stendersi sul lettino accanto a lui.

Inutile il tentativo di giustificarsi dell’uomo, che gli agenti intervenuti hanno accertato avere a suo carico diversi pregiudizi di polizia anche specifici, come ad esempio atti osceni: è stato denunciato in stato di libertà per adescamento di minori e, con apposito foglio di via obbligatorio del Questore, allontanato dal Comune di Formia per tre anni.

Comunicato stampa Questura di Latina