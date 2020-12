Formia, tre sanitari denunciati per omicidio colposo

Il 12.12.2020, in Formia, i Carabinieri della locale stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, per “omicidio colposo” tre sanitari, in servizio presso locale casa privata di cura, denunciati da un cittadino di Roma il 09.12.2020, quali responsabili della morte della propria coniuge, dove era stata trasferita per sopraggiunto aggravamento a seguito di intervento chirurgico presso quella struttura del 12.11.2020 ad opera dei predetti. La salma è stata trasportata presso l’ospedale “Santa Scolastica ” di Cassino (fr) in attesa dell’esame autoptico. La documentazione sanitaria sottoposta a sequestro come disposto dalla competente a.g.

Comunicato stampa