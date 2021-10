Formia, una Domenica con il Marchese del Grillo

Domenica 31 ottobre, presso la sala Ribaud del Comune di Formia ore 18.30, presentazione del libro “Sè Svejatooo!” .

A quarant’anni esatti dall’uscita della pellicola IL MARCHESE DEL GRILLO l’attore Giorgio Gobbi, mitico Ricciotto spalla di Alberto Sordi nel film, ha pubblicato un magnifico libro con i suoi ricordi riguardo quell’esperienza.

L’evento, organizzato dal Rotary Club Formia Gaeta con la collaborazione dell’associazione Terraurunca, è patrocinato dal Comune di Formia. L’attore, intervistato da Daniele Elpidio Iadicicco, ci farà rivivere anche grazie a clip video, i momenti salienti del film raccontando curiosità ed aneddoti inediti.

L’evento rientra nella serie di incontri #Numeri1 Live. Formia è legata anche storicamente alla figura di Alberto Sordi, avendo quest’ultimo acquistato una Villa sul litorale di Vindicio. il Viale di accesso, dove era solito passeggiare l’Albertone nazionale oggi è intitolata di fatti a lui.

Il celebre attore Giorgio Gobbi che in carriera ha collezionato più di novanta presenza da attore tra set cinematografici, fiction e teatro è rimasto sempre molto legato a quel personaggio, il “ricciotto”, che lo lanciò nel mondo del cinema. A seguito infatti fu chiamato per film cult come “Il tassinaro” sempre con Alberto Sordi o per reinterpretare la figura del “compare servente” in “Il Conte Tacchia” al fianco di Enrico Montesano.

Sarà un momento questo piacevole e di svago per quanti hanno amato Il marchese del Grillo e la figura di Alberto Sordi in generale.