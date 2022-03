Formia, una giornata speciale in ricordo di Lucio Dalla

Una giornata speciale per onorare la figura del grande Lucio Dalla. A dieci anni dalla sua scomparsa, venerdì 4 marzo, in occasione di quella che sarebbe stata la ricorrenza del suo 79esimo compleanno, Assonautica di Latina, in collaborazione con il Comune di Formia, ha voluto ricordare il cantautore bolognese. Un pubblico di oltre trecento appassionati e curiosi provenienti da diverse città italiane, tra cui Bologna, Napoli, Roma, Caserta e dal sud pontino, ha visitato nel pomeriggio “Brilla & Billy”, lo yacht di 23 metri, tutto in legno, appartenuto a Dalla, che porta il nome dei suoi inseparabili labrador. Guidati dall’armatore Gianni Gargano, l’attuale proprietario dell’imbarcazione, il pubblico è entrato con notevole emozione in ogni angolo della “casa del mare” dell’artista emiliano, che così tanto amava frequentare le coste del Golfo di Gaeta e le isole dell’arcipelago ponziano. Sulle note degli indimenticabili capolavori diffusi dal dj Max Guadalaxara, lo spettacolo è proseguito in serata nella sala comunale “Falcone e Borsellino”: dopo la visita al porto il poeta e scrittore forlivese Davide Rondoni, fraterno amico di Lucio, ha offerto ai numerosi presenti un intenso ricordo di Dalla evidenziando alcuni aspetti della sua profonda religiosità e il suo forte attaccamento alla vita e alla ricerca del rapporto con gli altri. L’etnomusicologo maranolese Ambrogio Sparagna, direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ha ricordato alcuni momenti della loro lunga ed originale collaborazione artistica, in particolare i grandi concerti a Piazza del Plebiscito a Napoli nel 1995 e la partecipazione del cantautore all’edizione della “Notte della Taranta” di Melpignano, nel Salentino, ed ha eseguito un applauditissimo omaggio musicale proponendo anche un’originale versione del celebre pezzo “Piazza Grande”, accompagnato dall’orchestra di Organetti. Particolarmente emozionato è stato il ricordo del sindaco di Formia Gianluca Taddeo, che nel salutare tutti i presenti, fra cui le delegazioni dei Comuni di Gaeta, Minturno e Ventotene, ha preannunciato nel 2023 una grande iniziativa culturale nella città per le celebrazioni dell’ottantesimo compleanno di Dalla. “Ascoltare la sua musica in sottofondo nel suo yacht è stato veramente un qualcosa di unico – ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo – Abbiamo voluto ricordare l’anniversario con due iniziative, una sul mare e l’altra qui al Comune, nel decennale della scomparsa di uno tra i più grandi artisti della storia della cultura musicale italiana del ‘900. È un personaggio che ci ha accompagnato nella nostra vita, nei momenti felici e poco felici”. “Quando andavo all’università con il mio walk-man – ha aggiunto – ascoltavo ogni passo del suo brano, mi venivano i brividi ogni volta che sentivo i suoi capolavori. Mi ha fatto enormemente piacere che si sia riuscito ad organizzare questo evento per onorare la figura di un personaggio legato in maniera viscerale al nostro territorio”.