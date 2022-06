L’Associazione Emergenza e Soccorso di Spigno Saturnia, ha promosso ed organizzato, in collaborazione con l’Istituto Mater Divinae Gratiae di Gianola, un Progetto denominato “Formiamoci, Doniamoci e Salviamoci” rivolto in primis alle Suore dell’istituto e alle insegnanti ma aperto anche alla popolazione. Il progetto iniziato nel mese di Maggio, ha visto corsi di formazione su Manovre di RianimazioneCardiopolmonare e l’utilizzo del Defibrillatore con Manovre di Disostruzione nelle varie fasce d’età (adulto, bambino e lattante) con rilascio di attestazione Regionale, tenuti da personale medico ed infermieristico dell’Associazione. Il progetto continuerà nei prossimi mesi fino alla fine del 2022 anche con i corsi di Primo Soccorso secondo quanto previsto dlgs 81/2008 cercando di coinvolgere oltre al personale scolastico chiunque abbia voglia di apprendere le nozioni base ma fondamentali del soccorso occasionale. Precisa inoltre il Presidente dell’Associazione Dott. Luca Simione che tutto ciò è proteso ad informare sempre più la popolazione comune, che molto spesso anche in situazioni non gravi non sà come poterle affrontare senza che subentrino aspetti negativi. Pertanto l’impegno dell’associazione e di tutto il personale Volontario Sanitario che ne fa parte è quello di proseguire la Mission per poter garantire un sistema di sicurezza sociale a tutela del diritto alla salute ed al miglioramento della Vita. Il progetto altresì prevede la Donazione all’istituto di Cassette di Primo Soccorso da inserire nel complesso strutturale di Gianola come quella donata stamattina in foto.