Fratelli d’Italia primo partito a Minturno, la soddisfazione del direttivo cittadino

Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia commenta entusiasticamente il grande risultato nazionale e locale conseguito dal partito guidato da Giorgia Meloni. Una vittoria schiacciante, che aumenta il carico di responsabilità per le aspettative riposte dal popolo italiano nei confronti di Giorgia Meloni.Non meno rilevante il risultato di Fratelli d’Italia a Minturno, un successo ottenuto anche grazie al radicamento ed all’impegno della classe dirigente locale che nonostante i tempi ristretti è riuscita a convincere i tanti indecisi e scontenti che rischiavano di non andare a votare. A Minturno Fratelli d’Italia è risultato il primo partito in assoluto, questo dimostra che il centrodestra è maggioranza in Italia e nel nostro comune, da domani testa bassa ed al lavoro per i prossimi impegni elettorali e per dare al nostro paese un futuro migliore. Soddisfatti del risultato minturnese anche i vertici provinciali e regionali di fratelli d’Italia i quali hanno già annunciato la loro presenza in un prossimo incontro qui a Minturno volto a ringraziare la popolazione minturnese. Con l’occasione verrà rimarcata l’importanza di proseguire il lavoro svolto finora anche in vista delle elezioni regionali che vedrà nuovamente coinvolto il nostro comune in maniera diretta e propositiva.