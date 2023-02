Freedom – Oltre il confine, si parlerà del Cisternone Romano di Formia

Si parlerà di acqua nella puntata “Dall’Italia alla Turchia – Le tre cattedrali d’acqua”, in onda lunedì 27 febbraio, alle ore 21.25 su Italia 1. Il bene più prezioso, una risorsa fondamentale per l’umanità. Le telecamere della rete Mediaset saranno puntate, in particolare, sulla bellezza e la maestosità delle tre cisterne più grandi del mondo antico: il Cisternone Romano di Formia, la Piscina Mirabilis nell’area dei Campi Flegrei e, la più grande di tutte, la cisterna-basilica di Istanbul, in Turchia, mentre il giornalista e scrittore Roberto Giacobbo svelerà i segreti di questi giganti del sottosuolo, opere funzionali nascoste ma che, allo stesso tempo, risultano meravigliosi esempi di architettura, vere e proprie cattedrali d’acqua dell’antichità.