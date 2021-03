Furgone avvolto dalle fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Subito dopo le 21.30 di ieri 7 marzo, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Cisterna a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto nel centro città, la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Aprilia, constatava la presenza di un furgone, parcheggiato a bordo strada, avvolto dalle fiamme.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare l’incendio su altri automezzi.

Necessario anche l’intervento di una ABP (AutoBotte Pompa) Vigili del Fuoco proveniente da Latina.

Al momento non si conoscono le cause.

Sul posto, per le proprie competenze, anche Polizia di Stato.

Non si registrano persone coinvolte