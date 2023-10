Furto di segnali stradali, denunciato imprenditore per ricettazione

Nella mattinata odierna, a conclusione di immediati riscontri, i militari della Stazione di Priverno hanno denunciato a piede libero un piccolo imprenditore edile del luogo per il reato di “ricettazione”, per aver illegalmente detenuto, in un capannone di sua proprietà, vari segnali stradali, trafugati nottetempo, da un cantiere edile installato sulla s.s. 699 “Frosinone-mare”, nel comune di Terracina. Uno dei segnali era dotato di rilevatore GPSche, stamane, alla scoperta del furto, indicava il dispositivo presso la proprietà dell’imprenditore privernese. È quindi immediatamente scattata una perquisizione, dove i militari hanno rinvenuto quasi tutta la refurtiva, tranne un paio di segnali che sono ancora da ricercare. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto, ovvero una società che, per conto di A.N.A.S., sta eseguendo lavori di ripristino dei guard-rail stradali su quel tratto di strada.