Furto in un negozio di abbigliamento, arrestata ladra 35enne

Nel pomeriggio odierno i poliziotti della Questura di Latina hanno tratto in arresto C.A.L., classe 1986, pregiudicata, responsabile di furto aggravato. Nella circostanza il centralino di soccorso pubblico “113” ha ricevuto una segnalazione relativa ad un furto appena consumato ai danni di un’attività commerciale di abbigliamento per adulti e bambini del centro cittadino, eccezionalmente aperta nel rispetto delle prescrizioni vigenti, soltanto per la vendita dei capi riservati ai più piccoli.

Gli Agenti, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, si sono messi immediatamente alla ricerca dei due autori del furto, un uomo ed una donna, rintracciando poco distante dal negozio la sola donna.

Alla luce degli indubitabili elementi probatori, la donna è stata tratta in arresto e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza prevista per la giornata di giovedì 7 p.v. innanzi al Tribunale di Latina.

Il valore della merce rubata ammonta a circa 100 Euro.

Sono in corso serrate indagini volte all’identificazione e alla cattura del complice.