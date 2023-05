Gaeta, 10 anni consecutivi di Bandiera Blu

Per il 10° anno consecutivo Gaeta conquista la Bandiera Blu. La cerimonia, dopo anni di stop a causa del covid, si è svolta in presenza, a Roma, presso la sede del Cnr. La Bandiera Blu – certificato internazionale rilasciato dalla FEE-Foun­dation for Environmental Education istituito nel 1987 “Anno europeo dell’Ambiente” – viene assegnata ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU. Tra gli 84 approdi turistici italiani, è stata premiata con la Bandiera Blu anche la Base Nautica “Flavio Gioia” di Gaeta per il 26° anno consecutivo.

“Dopo la valutazione di acque eccellenti rilevate dall’indagine sul litorale gaetano da parte dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), Gaeta – afferma il Sindaco Cristian Leccese – ottiene, per il decimo anno consecutivo, il prestigio riconoscimento internazionale che riconosce alla nostra città standard di qualità inerenti la pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e dei servizi presenti. La Bandiera Blu 2023, rappresenta inoltre, un risultato importante non solo per l’immagine turistica della nostra città ma certifica la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale. Il risultato raggiunto – conclude il primo cittadino – è il frutto del buon lavoro di squadra del Dipartimento Infrastrutture Opere Sostenibilità Ambientale e Territorio e, in particolar modo, dell’Ingegnere Giandomenico Valente che si dedica da anni con dedizione allo svolgimento di tutti gli atti amministrativi finalizzati all’acquisizione del prestigioso riconoscimento”.

A rappresentare Gaeta alla cerimonia che si è tenuta a Roma, l’Assessore all’Ambiente Diego Santoro e la Consigliera comunale Pina Rosato.

“Gaeta – commenta l’Assessore Diego Santoro – viene premiata, ancora una volta, per le politiche ambientali adottate. Dopo l’ARPA e il primato raggiunto nei livelli di riciclo della plastica, in cui la nostra città si attesta al primo posto in provincia di Latina e ben al di sopra della media nazionale, arriva a suggellare il nostro impegno, il conferimento della Bandiera Blu. Un attestato – prosegue Santoro – che premia soprattutto l’impegno dei cittadini, delle imprese ed attività commerciali e che raggiungiamo grazie al proficuo lavoro dei nostri uffici che hanno documentato e fornito tutti i criteri valutati dalla commissione della FEE”.

“Un obiettivo centrato – aggiunge la Consigliera Pina Rosato – che ci consente di dare continuità. La qualità delle nostre acque è eccellente, la percentuale di raccolta differenziata è a livelli molto alti, la Bandiera Blu – conclude Rosato – è un sigillo di garanzia del nostro mare e delle nostre spiagge ma soprattutto il giusto riconoscimento a tutta la città del lavoro svolto in questi anni. Un plauso per la tenacia e determinazione all’Assessore Santoro e agli uffici comunali che hanno portato avanti gli obiettivi prefissati durante la campagna elettorale”.