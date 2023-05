Gaeta, 100mila euro a sostegno del commercio e per la rigenerazione urbana

Il Consorzio M.A.M. (Memoria Arte Mare) di Gaeta con il supporto di Confcommercio e della struttura tecnica Cat Confcommercio, è stato ammesso al finanziamento regionale che rientra nel programma “Reti di Imprese tra attività economiche” in particolare le attività economiche su strada, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. Un sostegno concreto all’economia locale finalizzato ad incentivare la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e per l’innovazione.

“Un notizia – commenta il Sindaco Cristian Leccese – che accogliamo con grande soddisfazione, un risultato che premia la capacità di analisi, pianificazione progettuale e l’impegno profuso dal Consorzio M.A.M. che ha presentato un progetto innovativo con servizi ed azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela del territorio comunale. Lo sviluppo economico della nostra città, passa anche per il rilancio dell’imprenditorialità locale e in particolare per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali che creano sviluppo e crescita economica. Il finanziamento regionale, sicuramente darà nuova linfa e vitalità alle iniziative di cui beneficia la collettività in termini di nuovi servizi. A nome dell’amministrazione – prosegue il primo cittadino – esprimo pertanto un plauso al Consorzio M.A.M. nella persona del suo Presidente David Vecchiariello e al suo direttivo”.

Il progetto del Consorzio M.A.M. Gaeta si caratterizza per l’introduzione di nuove progettualità in linea con l’attuale contesto ed interessa tutte le macroaree previste dal Bando puntando a favorire il miglioramento della qualità urbana e promuovere, unitamente all’amministrazione comunale, tutte quelle azioni legate alla promozione turistica integrata con le attività economiche aderenti alla rete.

“Un importante traguardo per la nostra città. Per la seconda volta – dichiara il Consigliere comunale con delega alle attività produttive Paola Guglietta – la Regione Lazio approva un finanziamento per il progetto del consorzio di reti d’impresa M.A.M. premiando anche il modello di governance composto da Confcommercio e Comune. Il progetto finanziato conferma che in sinergia si può lavorare e, come in questa circostanza, si è lavorato bene per un rilancio del turismo e del tessuto produttivo e commerciale della nostra città. Un grazie all’ottimo lavoro del direttivo del MAM e del suo Presidente”.

“Tra i punti di forza del progetto – spiega il Presidente del Consorzio M.A.M. David Vecchiariello – una mobilità sostenibile e green attraverso l’acquisto di veicoli elettrici per un utilizzo multifunzionale: tour per la città, trasferimenti in loco da e per alberghi; servizi di pubblica utilità. Altrettanto importante è l’implementazione della segnaletica relativa all’indirizzamento e alle informazioni sui luoghi di interesse nell’area della Rete e la realizzazione di mini video descrittivi di tali luoghi. Abbiamo previsto, inoltre, iniziative di animazione ed eventi, la realizzazione di contenuti foto e video dedicati ad una comunicazione integrata dei luoghi iconici ai fini turistici nonché alla promozione delle attività economiche in modo sinergico”.