Gaeta, 83enne minaccia il figlio con una pistola a tamburo

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari della Tenenza di Gaeta, al termine di specifica attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi da sparo e munizionamento, un uomo di 83 anni di Gaeta perché a seguito di lite in famiglia, minacciava il figlio 53 anni, incensurato, con una pistola a tamburo illegalmente posseduta.