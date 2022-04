Gaeta, adozione e donazione protagonisti de “Il Maggio dei libri 2022”

Nell’ambito della rassegna letteraria “Il Maggio dei libri 2022” il Centro Adozioni Internazionali di

Gaeta incontra l’ associazione A.I.D.O. rappresentata dal suo vicepresidente dott. Salvatore De

Vellis.

“Spesso nella storia il tema della donazione degli organi si è intrecciato, purtroppo negativamente,

al percorso dell’adozione internazionale – commenta l’avv. Alessia Maria Di Biase, referente del

Centro Adozioni – ma oggi, in occasione anche della giornata nazionale per la donazione degli

organi, vogliamo stringere un patto di amicizia e conferire al binomio donazione-adozione

un’accezione positiva” .

Il libro “Gli infiniti battiti del mio cuore” è un romanzo scritto da Alessio Puleo, che è riuscito con

il suo contenuto ad avvicinare tante persone al tema della donazione degli organi.

“ Complice il contesto internazionale (la Colombia) da cui parte l’intero racconto, oltre che il

contenuto adatto a ragazzi e adulti – continua il dott. De Vellis- abbiamo accolto volentieri l’invito

del Centro Adozioni di donare una copia del romanzo di Puleio alla Biblioteca comunale di Gaeta

all’interno dello Spazio Adozione”.

La speranza è che attraverso una lettura semplice e coinvolgente si possa diffondere sempre di più

una cultura corretta di alcuni temi come la donazione degli organi e l’adozione sui quali si registra

ancora molta disinformazione.

Trama del libro.

Ylenia, giovane e bella adolescente si trasferisce coi genitori in Toscana dalla lontana Colombia. La

giovane non immagina neanche lontanamente il motivo del trasferimento del padre in Italia e,

all’inizio, spaesata e confusa, rimpiange scuola, amici e tutto ciò che è legato alla sua amata terra

tanto lontana.

Ma non è per un gioco crudele dei crudele dell’azienda del padre che la ragazzina è stata strappata

alla sua terra…Yelenia è gravemente malata e, l’Italia, rappresenta una speranza di guarigione per

lei, ignara di tutto.

Inizia a frequentare un liceo della zona di Cecina, dove sin dal primo giorno conoscerà Ale, un

coetaneo vivace, allegro e dal cuore grandissimo.

Giorno dopo giorno la loro amicizia così agli opposti, tanto inafferrabile e debole lei quanto

premuroso e generoso lui, li porterà a veder sbocciare l’amore. Un amore adolescenziale ma puro e

forte come solo pochi ne esistono, un amore che, dalla morte oramai certa, aprirà le porte alla

salvezza di Ylenia. Sarà l’amore e il cuore grande di Ale che unirà per la vita, nel senso più

realistico della parola, i due personaggi.

Un romanzo che parla di adolescenti, ma non solo per adolescenti. Un tema forte e ancora poco

sentito in Italia quello della donazione degli organi. Alessio lo affronta in modo semplice, ma molto

toccante, sensibilizzandoci al problema come nessuno prima di oggi abbia mai saputo fare, dando

vita a personaggi realistici.