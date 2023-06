Gaeta, affidamento in concessione dello Stabilimento Militare. Le dichiarazione del Direttore Generale

Il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa in merito all’affidamento in concessione dello Stabilimento Balneare Militare di Serapo:

“Di fronte alla decisione del TAR di sospendere la gara a procedura aperta per l’affidamento in Concessione del Servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale “Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa e Stabilimento Balneare Militare di Serapo dipendenti dal Ce.De.CU. di Gaeta”, l’Agenzia Industrie Difesa aveva da subito provveduto all’annullamento del bando in autotutela e, al fine di rispondere alle sollecitazione intervenute da diverse parti in causa, stava valutando l’opportunità di indire tempestivamente una nuova gara secondo la vigente normativa in materia.

Nelle more di questa decisione si è continuato ad approfondire in modo puntuale e scrupoloso la normativa di riferimento, prendendo in considerazione anche aspetti evidentemente trascurati, che oggi ci inducono a procedere con l’affidamento in concessione delle strutture destinate all’Organismo di protezione sociale, fino al 31 dicembre 2023, all’Associazione Ricreativa dei Dipendenti della Difesa (ARDD).

Rammaricandomi per le incomprensioni che hanno determinato tale tensione, ci auguriamo che questa situazione possa considerarsi superata e che vengano da subito poste in essere tutte le necessarie attività per l’apertura dello Stabilimento Balneare Militare di Serapo in vista dell’inizio della stagione estiva.”

Comunicato stampa