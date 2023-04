Gaeta, al via la VIII edizione del Festival dei giovani. Studenti da tutt’Italia per confrontarsi sul presente e sul futuro

Giovani e scuole, talenti e passioni, idee, progetti, voglia di incontrarsi, scoprire e affrontare le nuove sfide del futuro. Sono queste le parole chiave della nuova edizione del Festivaldeigiovani®, l’iniziativa interamente dedicata al mondo degli adolescenti, ideata e realizzata da Noisiamofuturo®, promossa con il Comune di Gaeta e in partnership con l’Università Luiss Guido Carli.

Numerosi i partner che hanno scelto di partecipare all’evento: adidas, Umana, Ariete Fattoria Latte Sano, Loacker, E-Distribuzione, Habacus, Grimaldi Lines, Cellularline, Specialità Italiane, Mondadori, Rizzoli, Piemme e Scuola Holden.

Dal 19 al 21 Aprile, Gaeta accoglierà decine di migliaia di studenti e studentesse provenienti da tutt’Italia per la sua VIII edizione, arricchita da idee originali, sondaggi, contest, incontri di formazione e dibattiti sui temi di attualità più importanti, con gli stessi giovani che rispondono “all’emergenza futuro” come protagonisti indiscussi.

«É un appuntamento molto atteso che vede la nostra città invasa dall’entusiasmo e dall’ energia di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia che si danno appuntamento a Gaeta per un’edizione che si preannuncia già molto partecipata. Un legame sempre più forte, un connubio vincente tra il Festivaldeigiovani® e Gaeta che, in quei giorni, si trasforma nella Città dei Giovani, una grande piazza di incontro, un laboratorio, una fucina di idee e un luogo di aggregazione e confronto sulle tematiche più urgenti per i nostri giovani. Un progetto unico che è nato è cresciuto a Gaeta, integrandosi con il territorio. La nostra città è pronta pertanto, vi aspetta e vi dà il benvenuto in una edizione che, dopo anni impegnativi, anche se il Festivaldeigiovani® non si è mai fermato, ci piace definire della “ripartenza”» dichiara Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta.

«Il successo del Festivaldeigiovani® è stato determinato fin dalla prima edizione dalla scelta di farne una piazza di ascolto e di valorizzazione dei giovani, che oggi più che mai chiedono – e meritano – più spazi e maggiori possibilità di esprimersi. Dopo il Covid sono purtroppo aumentati (tutti i dati lo confermano) il disagio giovanile e la tendenza all’isolamento sociale per molti, troppi adolescenti. Con questa edizione vogliamo portare i partecipanti a vivere un’esperienza appassionante e formativa, ritrovando la voglia di stare insieme, di confrontarsi con altri coetanei e con autentici modelli di riferimento, di affrontare i temi di più urgente attualità. Abbiamo voluto intitolare questa edizione del Festivaldeigiovani® The n-human revolution proprio per sottolineare la centralità della persona, con la sua intelligenza e i suoi sentimenti, anche se sempre più in relazione con le più avanzate tecnologie e forme di intelligenza artificiale» spiega Fulvia Guazzone, ideatrice del Festivaldeigiovani® e Presidente di Noisiamofuturo®.

Il Festivaldegiovani® si aprirà fin dal primo giorno affrontando il tema delle condizioni delle carceri e della formazione e del reinserimento lavorativo dei detenuti con il racconto del progetto “Rebibbia Lockdown“. Il docufilm di Fabio Cavalli, prodotto da Clipper Media con Rai Cinema, girato e raccontato dentro il carcere di Rebibbia, ha come protagonisti alcuni detenuti-studenti, seguiti nel corso percorso di studio da “professori” d’eccezione: quattro universitari della Luiss.

Ad incontrare gli studenti al Festival e a presentare il progetto “Legalità e Merito”, nato da una sua idea, ci sarà Paola Severino, Professore Emerito di Diritto penale e Vice Presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Presidente SNA, già Rappresentante Speciale della Presidenza OSCE per la lotta alla corruzione, Ministro della Giustizia nel Governo Monti e Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Militare.

Durante i tre giorni del Festival, l’Università Luiss Guido Carli incontrerà gli studenti con momenti di orientamento e formazione sui temi dell’intelligenza artificiale, grazie a una masterclass condotta da Irene Finocchi, Professor of Computer Science Luiss Guido Carli – Department of Business and Management. Con Cercasi domani, attraverso un passo di Zero Calcare da “La profezia dell’Armadillo”, Giulia De Vergori, PhD candidate in Learning Sciences and Digital Technologies dell’Università Luiss Guido Carli, si confronterà con i giovani sul tema della crescita personale e del futuro.

Inclusione, riflessione sulla convivenza tra il principio di eguaglianza e la valorizzazione della diversità, sarà il tema trattato da Edoardo Messineo, contitolare del corso di Diversità, inclusione ed eguaglianza presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss.

Al Festivaldeigiovani® ci sarà spazio anche per le aziende partner che affronteranno temi di formazione sulla cultura d’impresa e orientamento al mondo del lavoro, sviluppo sostenibile, tra innovazione e tradizione, transizione digitale, competenze e nuove professioni.

E-Distribuzione realizzerà incontri dedicati a sviluppo sostenibile e circular economy per raccontare un’azienda impegnata in un processo di digitalizzazione che richiede costanti investimenti in innovazione e nuove professionalità.

Grimaldi Lines illustrerà agli studenti “Le professioni del mare” e le opportunità occupazionali offerte da questo settore. Interverrà Francesca Marino, Passenger Department Manager della Compagnia di Navigazione.

Andreas Loacker, terza generazione dell’omonima azienda altoatesina oggi conosciuta in tutto il Mondo, racconterà come le scelte buone siano alla base di innovazione e sviluppo sostenibile.

Umana farà vivere agli studenti un’esperienza virtuale alla scoperta dei segreti del CV e su come utilizzare le keywords personali per emergere e valorizzarsi al meglio nel mercato del lavoro.

Habacus, prima data-company in Italia a fare da ponte tra la formazione post diploma e il credito attraverso i servizi di orientamento e certificazione, discuterà con i giovani i risultati del sondaggio sulle ambizioni e i condizionamenti che influenzano la Generazione Z nelle scelte sull’istruzione e gli sbocchi professionali, realizzato su un campione di 1500 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni.

Momento di premiazione e valorizzazione del protagonismo attivo dei giovani sarà la grande finale di Latuaideadimpresa®, il contest che trasforma gli studenti di tutt’Italia in startupper. Sul palco del Festivaldeigiovani®, le squadre finaliste presenteranno le loro idee d’impresa, progetti e prototipi realizzati a scuola e verranno premiati dalla giuria costituita dai partner di progetto – Sistemi formativi di Confindustria, Umana, E-Distribuzione, Federchimica, Ucimu e Cellularline – che assegneranno il titolo nazionale e i premi speciali.

Spazio al talento in cucina con show cooking e show drinking livedei giovani cuochi protagonisti di Chef di Classe con Ariete Fattoria Latte Sano che premierà le ricette che meglio hanno saputo raccontare i sapori e i momenti buoni vissuti insieme, in famiglia e con gli amici, coniugando l’ingrediente latte o i suoi derivati alla creatività. Ai vincitori sarà offerto un contratto di collaborazione editoriale per scrivere una raccolta di ricette che saranno pubblicate sui social Latte Sano.

Il latte e lo stare insieme saranno anche il buongiorno delle tre giornate Festivaldeigiovani® che si aprirà ogni mattina con la “Colazione con Latte Sano”: un momento di ascolto e di dialogo con i giovani presenti per conoscere i loro gusti, le loro idee dando spazio alla loro creatività affinché realizzino il pack Latte Sano dei loro desideri.

Il benessere, lo stare bene con sé stessi e con gli altri sarà il filo conduttore degli incontri con esperti tra cui Daniel Giunti, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico che da anni si occupa di educazione sessuale dei giovani.

Il tema Diversity & Inclusion sarà affrontato anche attraverso la storia e la testimonianza di Benedetta De Luca, content creator e influencer con oltre 130mila follower su Instagram. Sarà intervistata dai ragazzi su alcune delle tematiche più urgenti per la GenZ: inclusione, sensibilità, autostima e rispetto per la disabilità.

Storie di donne e coraggio anche con Aida Diouf Mbengue, la prima tiktoker con i “capelli di seta” che racconterà la sua storia di giovane donna musulmana in Italia che combatte razzismo e l’islamofobia con ironia cercando di abbattere i pregiudizi più diffusi.

Pegah Moshir Pour racconterà il suo impegno per la libertà delle donne iraniane. Attivista dei diritti umani e digitali, da anni si occupa di trasmettere ai giovani i valori dell’empowerment femminile. Premiata a Palazzo Montecitorio come Standout Woman Award e inserita nella lista dei 100 innovatrici e innovatori che hanno fatto la differenza nel 2022 di StartupItalia.

Giuseppe e Pietro Silvio Cipolla, i fratelli che hanno affrontato la dislessia e creato una piattaforma per aiutare tutti gli studenti con problemi di apprendimento, ideando e mettendo a disposizione materiali didattici, mappe concettuali, contatti di esperti saranno presenti a Festivaldeigiovani®. Racconteranno il loro ambizioso progetto e si confronteranno con i loro coetanei sulle principali sfide che i DSA e BES devono affrontare.

Il Festival sarà anche un momento di scambio culturale, musica e gioco.

I giovani intervisteranno e incontreranno gli scrittori editi Mondadori, Christian Antonini, autore di “La musica nelle ossa” e Piera Levi Montalcini, autrice di”Un sogno al microscopio. Il viaggio verso il Nobel di Rita Levi-Montalcini” – scritto insieme ad Alberto Cappio – libro in cui racconta la storia e l’anima del premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Sara Loffredi, scrittrice ed autrice di libri per ragazzi, si confronterà con i giovani sul problema della crisi climatica, attraverso la storia di Alma, Edward e Luna, i protagonisti del suo ultimo romanzo “Sete” edito per Rizzoli.

A Festivaldeigiovani® anche Igor De Amicis, scrittore e autore di “Gioventù criminale” edito Piemme.

Saranno premiati i vincitori di Parole Giovani, il contest letterario che mette in gara la Generazione Z con racconti e pagine di diario. L’incontro sarà un momento di conoscenza e formazione alla scrittura creativa e assegnazione dei premi da parte della Scuola Holden e Mondadori, giuria dell’edizione 2023.

Gli studenti giocheranno in un’area dedicata e realizzata in collaborazione con Play, il Festival del gioco di Modena, Il Salotto di Giano, Ali Ribelli e Sogni e Spade.

Ogni giorno verranno offerte sessioni di giochi analogici e di ruolo ai partecipanti che svilupperanno preziose soft skills divertendosi.

Comunicatori, giornalisti e imprenditori digitali si confronteranno con i ragazzi e le ragazze presenti per sfruttare al meglio i nuovi media, dai social network sites ai podcast radio, che hanno rivoluzionato il modo di comunicare degli individui.

Quest’anno il Festivaldeigiovani® tornerà ad occupare le piazze con un grande Village che ospiterà un’area orientamento dedicata ai percorsi di studio e alle professionalità più richieste dal mercato del lavoro, con un focus sui percorsi tecnici e scientifici offerti dagli ITS.

Infine gli appuntamenti musicali: a Gaeta ogni giorno si esibiranno gli studenti e le studentesse, autori, cantanti musicisti, ballerini con gran finale nel concerto di Massimo Ascolto, partner Grimaldi Lines. Il contest mette in gara i brani della Generazione Z. Sul palco dell’Ariston si esibiranno i giovani artisti che hanno ricevuto più like dalla community di Noisiamofuturo® su www.festivaldeigiovani.it.

Anche quest’anno interverranno centinaia gli studenti che, come podcaster, conduttori, reporter o socializer saranno i comunicatori del Festivaldeigiovani®, raccontando dal Village le giornate, gli eventi, l’energia e l’entusiasmo dei protagonisti.

Durante il Festivaldeigiovani® inoltre a Gaeta, terra di mare e di naviganti,si potrà navigare ed imparare a conoscere le stelle. L’ITS Academy “G. Caboto” offrirà l’opportunità di prendere il largo nel meraviglioso golfo di Gaeta, salendo a bordo delle loro imbarcazioni alla scoperta della costa delle falesie a picco sul mare. L’Istituto Tecnico Nautico Caboto accompagnerà gli studenti alla scoperta delle costellazione nel suo Planetario digitale.

Tutti gli eventi sono pubblicati e prenotabili su www.festivaldeigiovani.it