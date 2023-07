Gaeta, al via la XLIX edizione delle “Esercitazioni Tecnico Nautiche”

Nella giornata odierna, presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, con la pronuncia della formula di apertura, il Comandante della Legione Allievi, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, alla presenza del Comandante della Scuola Nautica, Colonnello Amedeo Antonucci, ha dato ufficialmente avvio alla XLIX edizione delle “Esercitazioni Tecnico Nautiche”.

Lo stupendo scenario del Golfo di Gaeta costituisce la cornice delle competizioni agonistiche degli sport nautici che si svolgono presso la Scuola Nautica, dove convergono, annualmente, venti squadre dei più rappresentativi finanzieri-atleti, provenienti da tutta Italia, per dar vita a spettacoli di entusiasmante agonismo nel nuoto, nel nuoto per salvamento e nella ormai storica regata velica.

Le gare si sviluppano nello specchio d’acqua della caserma “Bausan”, in un clima di appassionata partecipazione degli atleti e del pubblico. Lo spirito di cooperazione, l’alta professionalità dei partecipanti, nonché le spiccate capacità marinaresche sono i protagonisti di questi quattro giorni di avvincenti competizioni, che richiamano, presso l’unico Istituto del Corpo per la formazione del personale di mare, un ingente numero di militari.

A concludere gli eventi, il giorno 7 luglio 2023, verrà svolta, durante la cerimonia di premiazione, a cui prenderanno parte autorità civili e militari, l’ammaina bandiera solenne, che sancirà il momento finale delle Esercitazioni Tecnico Nautiche – XLIX edizione.