Gaeta, alla guida senza patente fornisce false generalità. Denunciato

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Tenenza di Gaeta hanno deferito in s.l. un 45enne di Formia poiché durante un controllo alla circolazione della strada forniva false generalità, ovvero quelle del proprio fratello, in quanto stava guidando privo di patente di guida perché già ritirata.

Comunicato stampa