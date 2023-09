Gaeta, approvato all’unanimità l’atto di indirizzo relativo al documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sul porto

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, riunitosi nella giornata di oggi in Aula Consiliare, l’atto di indirizzo relativo al Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) ex art.5 c.1) Legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., sul Porto di Gaeta. Due gli emendamenti alla Delibera che hanno permesso alla massima assise cittadina di raggiungere una direzione e un accordo univoci. Considerando, infatti, che l’Autorità di Sistema Portuale beneficia di risorse finanziarie derivanti dal gettito relativo a traffici commerciali, concessioni, servizi e attività che si realizzano durante l’anno, si evince come sia di fondamentale importanza che le risorse incamerate annualmente dall’AdSP a valere sul porto di Gaeta vengano impegnate – detratte dei costi generali di gestione – sugli investimenti strategici di sviluppo, sulla progettualità futura, nonché sul corretto mantenimento degli spazi e delle infrastrutture dello scalo gaetano. A tal fine, è auspicabile che il bilancio della AdSP preveda capitoli ad hoc, in entrata e in uscita, dedicati al porto di Gaeta con l’obiettivo di misurare, in termini assoluti, gli investimenti sul porto stesso e sulla costa della Città. A tal proposito, si rende necessario, per il 2024, l’istituzione dell’ufficio amministrativo decentrato equiparato all’ufficio territoriale portuale.

Gli obiettivi di sviluppo del Porto e della Costa di Gaeta vengono dunque indicati attraverso: il potenziamento dello scalo portuale commerciale, con la sistemazione della “banchina di riva”, la progettazione e realizzazione di sistemi di protezione delle banchine e di un adeguato sistema di viabilità e di collegamenti infrastrutturali, riqualificazione delle aree destinate a imprese e servizi, completamento e adeguamento dei pescaggi; lo sviluppo del traffico passeggeri e del crocierismo; il rilancio e lo sviluppo del comparto della cantieristica navale (in modo particolare attraverso la progettazione della nuova area di “Conca Nord”), del comparto della pesca, del diportismo e dei servizi turistici (tramite la realizzazione del Porto Turistico “Marina di Gaeta” e l’ampliamento del “Porto Antico” di Gaeta Medievale), la delocalizzazione del pontile Eni in modalità off-shore. Il tutto, con un’attenzione mirata alla sostenibilità ambientale, al miglioramento dell’efficienza energetica, alla salvaguardia dell’ambiente e al potenziamento e monitoraggio dei sistemi di depurazione e trattamento delle acque reflue.

Sono stati inoltre approvati i seguenti punti all’Ordine del giorno:

– Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel Comune di Gaeta, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 36/2001 e s.m.i. e dell’art. 9, comma 8, della Legge Regionale n. 19 del 23 Novembre 2022. Esame osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione. Approvazione.

Tale Regolamento troverà prioritaria attuazione per la copertura del servizio di trasmissione voce e dati all’interno della zona “Areale Longato – Sant’Agostino – Erta – Monte Cristo – Vignole – Pozzo Cologno – Ottaviano”.

«Attraverso l’approvazione del nuovo Regolamento – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, verrà assicurata la corretta localizzazione degli impianti di telefonia mobile sull’intero territorio comunale, per garantire la presenza di una più ampia offerta del servizio, rivolgendo un’attenzione particolare anche alla tutela e alla salvaguardia della salute dei cittadini. Inoltre, verrà riservata priorità di attuazione alle aree periferiche della Città, tra cui la zona circostante via Sant’Agostino, che nel corso degli anni hanno riscontrato problemi di copertura, dando, in questo modo, risposte concrete ai bisogni e alle necessità dei residenti e dei turisti. Continueremo, così, a puntare sullo sviluppo di una Gaeta smart, mirando alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’informatizzazione. È stato inoltre dedicato uno sguardo attento anche all’impatto ambientale, attraverso delle linee guida che consentano di preservare il paesaggio urbano e rurale».

– Sostegno, sviluppo e potenziamento della ricettività turistica nella Città di Gaeta. Atto di indirizzo;

– Proposta di valorizzazione immobili comunali. Determinazione e procedura ai sensi dell’art. 58 Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.