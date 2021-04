Gaeta, attivi i varchi della ZTL Sant’Erasmo: ecco quando

In previsione del prossimo weekend, venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio, sarà attiva la ZTL nel Quartiere di Gaeta Sant’Erasmo, dalle 21:30 alle 5.

“Prevedendo un afflusso consistente – spiega l’Assessore alla Polizia locale Raffaele Matarazzo –abbiamo voluto dare esecuzione immediata, a partire da venerdì 30 aprile, alla ZTL nel centro storico di Gaeta con le stesse modalità degli anni scorsi. Si ricorda che da un mese è attiva la modalità di richiesta dei permessi per la sosta e permessi ZTL accedendo al sito www.blugaeta.it cliccando su abbonamenti online e seguendo la procedura. Ricordiamo inoltre che le persone con disabilità ed ultraottantenni, possono fare richiesta di ricevere a domicilio il permesso ZTL. L’Amministrazione comunale si è inoltre attivata per snellire le procedure di rinnovo degli abbonamenti attraverso l’utilizzo di autocertificazioni. Gli abbonamenti per la sosta e permessi zona a traffico limitato sono rilasciati, inoltre, presso la torre civica del Comune di Gaeta aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18”.