Gaeta brilla nella raccolta differenziata: nel mese di luglio la percentuale vola e supera il 72%

Una crescita costante, che testimonia il grande lavoro svolto per conquistare obiettivi sempre più elevati. I dati rilevati nello scorso mese di luglio, parlano infatti del superamento del 72% di raccolta differenziata, miglior risultato mensile ipotecato nel 2023 e negli ultimi anni, andando ampiamente oltre il traguardo stabilito a quota 65%. Nonostante la particolare e più difficile gestione dei mesi estivi, nei quali la Città vive un esponenziale incremento della popolazione, grazie all’azione congiunta tra Amministrazione comunale, in particolare tramite l’Assessore all’Ambiente Diego Santoro, uffici preposti e società De Vizia Transfer – Urbaser, i risultati dimostrano che la strada da seguire continua ad essere quella giusta.

«Un grande lavoro di squadra – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – ci ha permesso non solo di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti, ma di superarlo ampiamente. Per questo, voglio ringraziare l’Assessore Santoro, l’Ufficio Ambiente e la De Vizia-Transfer, senza dimenticare la cittadinanza, per l’importante risultato raggiunto. Soprattutto perché, e questo ci riempie ancor più di soddisfazione, arriva nei mesi estivi, quando la gestione del servizio diventa sicuramente più impegnativa. L’attenzione all’ambiente e la volontà di puntare sempre di più ad una Gaeta green sono da sempre tra le priorità della nostra Amministrazione, così come specificato anche nel programma di mandato. L’innalzamento dei livelli di raccolta differenziata, il potenziamento del servizio, l’educazione e la sostenibilità ecologica attraverso il perseguimento di best practice, il controllo e il rispetto delle regole, mirano ad una migliore qualità della vita, con standard ottimali ed elevati, e alla tutela della salute di tutti i cittadini. A tutto questo, ovviamente, deve seguire una sensibilità più attenta alla cura, riqualificazione e valorizzazione urbana, e alla coscienza green, ecologica e civica, da parte di ognuno di noi. Basta poco per conquistare grandi risultati, e insieme ci stiamo riuscendo. Quest’anno ci sono state assegnate la Bandiera Blu, per il decimo anno consecutivo, la Bandiera Verde, per il quindicesimo anno, e la bandiera “Spighe Verdi”, per la settima volta. Abbiamo potenziato il servizio di raccolta estiva per le utenze domestiche e commerciali, inaugurato con grande riscontro le isole ecologiche mobili itineranti, operative dal venerdì alla domenica in quattro punti nevralgici della Città, e ottenuto un maggior controllo sul territorio grazie agli Ausiliari Ambientali, di supporto agli Agenti di Polizia Locale ambientale. Continuiamo su questa strada, per una Gaeta più pulita, più accogliente, più bella!».

«Si tratta di un importante traguardo per la nostra Città – aggiunge l’Assessore all’Ambiente, Diego Santoro –,il frutto e la risposta che Gaeta ci ha dato, dimostrando di essere pronta e decisa nel raggiungere ottimi risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti. A distanza di un anno, nonostante qualche difficoltà, soprattutto in questa fase della stagione estiva, questi dati premiano il lavoro e l’attenzione che l’Amministrazione Leccese ha voluto dedicare verso l’ambiente e il decoro della nostra Città. E per noi sarà un punto di partenza, non di arrivo. Un ringraziamento va a tutti i concittadini e i commercianti per il loro impegno, e un plauso alla De Vizia-Urbaser per il grande lavoro che sta effettuando in sinergia con i nostri uffici. Bisogna continuare così, sono fiducioso che entro la fine di quest’anno riusciremo a migliorarci ancora di più».